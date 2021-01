Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat ca, incepand cu data de 28 ianuarie, se reprogrameaza cu 10 zile toate persoanele care deservesc activitati esentiale, pentru doza I, ceea ce reprezinta 35.304 persoane,…

- Vineri incepe oficial faza a doua a campaniei de vaccinare anti-coronavirus in Romania. Etapa a doua a campaniei se adreseaza in principal persoanelor mai in varsta de 65 de ani, pacienților cu boli cronice și lucratorilor din domenii esențiale. Site-ul pe care se fac inscrierile și porgramarile: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro, …

- Gheorghița: Dupa 15 ianuarie va incepe a doua faza de vaccinare anti-Covid Ritmul vaccinarii anti-COVID-19 este în continua crestere în România. Daca pâna aseara fusesera imunizate aproximativ 26.000 de persoane, în cursul zilei de astazi doar pâna la ora…