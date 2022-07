Romania se afla in momentul de fața sub coduri portocaliu și roșu, de canicula. Parerile sunt pro și contra pentru astfel de breaking-news, iar prezentatorul de televiziune, Dan Negru, a punctat acest aspect in felul lui unic și logic. In alta ordine de idei, dar pe aceeași tema, mulți se intreaba cu ce sunt diferite verile de acum din țara noastra, de verile de altadata. Avem alta vara și alta țara, metaforic-ironic vorbind? „Pandemia de caldura” este un new entry pe taramul știrilor panicarde cu care ne-am obișnuit. „Sunt peste tot breaking news de caldura. Mereu a fost cald vara și de cele…