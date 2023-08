Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Utah a fost impușcat și ucis in timpul unui raid FBI miercuri dimineața, a confirmat FBI pentru ABC News. Raidul a fost in legatura cu o investigație privind presupusele amenințari la adresa președintelui Joe Biden și a altora, potrivit a doi oficiali informați despre caz.FBI-ul din Salt…

- Fiul președintelui Joe Biden, Hunter, a ajuns la un acord cu procurorii federali in legatura cu acuzațiile de neplata impozitului federal pe venit și de posesie ilegala a unei arme, potrivit unei scrisori trimise la Tribunalul Districtual din Delaware, și va pleda vinovat pentru infracțiuni fiscale,…

- FBI va acorda sprijin DNA prin intermediul unor programe de pregatire profesionala privind utilizarea tehnicilor si metodelor speciale de investigatii, anunta Directia Nationala Anticoruptie in urma intalnirii sefului DNA cu atasatul legal al FBI din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti, scrie News.ro.…

- Robert Hanssen, fostul agent FBI devenit spion si considerat omul care a adus Biroului Federal de Investigatii cele mai mari daune din istoria sa, a fost gasit mort, luni, in celula sa din inchisoare, au anuntat autoritatile americane. Robert Hanssen, in varsta de 79 de ani, a fost condamnat in 2002…