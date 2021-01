Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unei avarii survenite la conducta de apa de pe str. Eminescu nr. 1 vor ramane fara apa rece și calda consumatorii de pe str. Eminescu intre str. Miron Cristea și Piața Operei, punctul termic din incinta Primariei Timișoara și cladirile din Piața Operei. Echipa de intervenție a Aquatim se…

- Aquatim SA a a anunțat ca in cursul acestei dupa-amiezi, echipele de intervenție au fost solicitate pentru remedierea unei avarii majore, in zona de nord a orașului, la conducta magistrala situata la intersecția strazilor Lorena și Basel. ”Datorita complexitații lucrarii, timpul de rezolvare a acesteia…

- Aquatim a anunțat ca, in cursul acestei dupa-amiezi, „echipele de intervenție au fost solicitate pentru remedierea unei avarii majore, in zona de nord a orașului, la conducta magistrala situata la intersecția strazilor Lorena și Basel. Datorita complexitații lucrarii, timpul de rezolvare a acesteia…

- Incercare eșuata a primarului Dominic Fritz de a organiza, luni, o ședința online cu toți angajații municipalitații. Fragilitatea sistemului digital din Primaria Timișoara este una dintre problemele care edilul-șef considera ca trebuie rezolvate cat mai repede. „Ieri am vrut sa fac o adunare generala…

- Anunțul a fost facut vineri de primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, pe contul sau de Facebook. Edilul a precizat ca unul dintre cele 17 centre de vaccinare destinate pentru populația generala a orașului de pe Bega va fi amenajat in centrul comercial Iulius Mall.”Intr-o cursa contracronometru,…

- Primaria Timisoara a pierdut, numai in ultimul an, sute de procese si a avut de achitat despagubiri de 18 milioane de lei, din care 14,3 milioane de lei au fost deja achitati. Printre procesele pierdute se numara si cel cu familia femeii care si-a pierdut viata in timpul furtunii din septembrie 2017,…

- CAMERE DE SUPRAVEGHERE… Consilierii locali barladeni au votat in sedinta ordinara a lunii trecute, un proiect de hotarare prin care s-a aprobat documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici pentru inlocuirea sistemului de supraveghere video din zona Centrala a Barladului si va fi realizata pana la…

- Actualul și fostul primar s-au intalnit, astazi, in biroul edilului-șef din cladirea Primariei Timișoara, iar Dominic Fritz este de parere ca discuția cu cel pe care il inlocuiește a fost una constructiva. „Inainte de investirea mea in funcția de primar al Timișoarei, am dorit sa ma intalnesc cu dl…