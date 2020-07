Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Asociația Județeana de Fotbal (AJF) Salaj a amanat pana in ultimul moment „inghețarea” campionatului și desemnarea campioanei județene, stabilirea echipei care va merge la barajul pentru promovarea in Liga a III-a a fost desemnata tot fara disputarea unei finale. Echipa de pe primul loc,…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit (miercuri, 17 iunie), prin tragere la sorți, programul play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Desfașurarea intrecerii s-ar putea modifica din cauza apelului la TAS facut de UTA Arad, care a contestat la tribunalul de la Lausanne, din Elveția, decizia FRF de injumatațire…

- de Gigi Stancu, Superbet Divizia secunda n-a fost de mulți ani atat de puternica precum in sezonul 2019-2020, dar și aceasta lupta a fost influențata de pandemia care ne-a lovit in martie, in plin sezon. Astfel, Federația Romana de Fotbal a studiat mai multe variante pentru incheierea pe teren a acestei…

- Federatia Romana de Fotbal a efectuat miercuri, 17 iunie, de la ora 12:00, mult asteptata tragere la sorti pentru stabilirea programului play-off-ului Ligii 2. Mini-turneul de cinci etape decide echipele promovatele in Liga 1 la finalul acestui sezon care se incheie intr-un alt mod decat cel hotarat…

- CS Ocna Mureș, campioana Ligii a 4-a Alba in ediția 2020-2021, se va duela in barajul de promovare in Liga a 3-a cu campioanele județelor Harghita și Brașov, in urma tragerii la sorți ce a avut loc vineri, 19 iunie 2020, la sediul Federației Romane de Fotbal. Turneul ce va opune trei echipe se va disputa…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit vineri, 19 iunie, prin tragere la sorți, meciurile de baraj pentru promovare in Liga a II-a și Liga a III-a de fotbal. S-au aflat astfel echipele gazda ale barajului pentru accederea in Liga a II-a: ACS Mostiștea Ulmu – Unirea Slobozia (din seria a 2-a), Progresul…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, de principiu, cand vor incepe noile editii de campionat in esaloanele 2 si 3. Evident, asta doar daca situatia epidemiologica o va permite sau daca actualul program, aprobat de Comitetul Executiv pentru finalul sezonului (play-off-ul Ligii a 2-a, barajele de promovare…

- Principalul actionar al clubului de fotbal FC Rapid, Victor Angelescu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca UTA Arad are prima sansa de promovare in Liga I, celelalte echipe care vor juca play-off-ul, CS Mioveni, Turris Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid, fiind pe picior de…