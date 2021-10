Avantajele fațadei ventilate Termoizolarea cladirilor este operațiunea de care depinde eficiența energetica a cladirii. In mod evident, termosistemele pentru pereții fațadelor se aplica la exterior. Fațada ventilata este un sistem uscat de termoizolație (fara adezivi sau mortare), c Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

