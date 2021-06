Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa lucrarile la podețe și viitoare poduri sau pasaje de pe traseul variantei de ocolire Timișoara Sud, echipele antreprenorului Tirrena Scavi au lucrat, in ultima saptamana, la terasamente. The post Lucrari noi la Centura de Sud a Timișoarei, in zonele Chișoda, Utvin, Șag, Ghiroda și Moșnița.…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a vizitat ieri, impreuna cu președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, aflat in campanie pentru alegerile interne din PNL, șantierul centurii de sud a Timișoarei. „Am vrut sa vedem de ce constructorul, firma Tirrena Scavi, are doar doua viteze…

- Lucrarile la podul suspendat peste Dunare, care leaga Tulcea de Braila, au intrat intr-o etapa noua. Dupa ce au fost ridicate cele doua turnuri, cu o inalțime de 192 de metri, saptamana acesta a inceput construirea unei platforme, cu ajutorul careia vor fi intinse cablurile de ancoraj.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat lucrarile recente executate de antreprenorul Tirrena Scavi pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud: umpluturi cu pamant in apropiere de viitorul nod rutier al centurii cu DN 59 Timișoara ... The post Centura de sud progreseaza. In ce…

- Vremea buna din ultima perioada ajuta constructorul sa inainteze cu lucrarile pe Centura Sud a Timișoarei. In prim plan se afla lucrarile de mutare a rețelelor de utilitați, dar și efectuarea de lucrari in zona intersecție cu DN 59, la Șag. Pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud, in ultima…

- De-a lungul anilor s-a intamplat ca autostrazile sau centurile rutiere construite de CNAIR sa taie in doua unele drumuri agricole, desparțind recolta de agricultori. Dar prin avizele emise in februarie 2020 la centura Timișoara Sud avem o premiera: intreruperea definitiva a unui drum de acces urban,…

- Echipele de constructori lucreaza pe Centura Sud de ocolire a Timișoarei in mai multe zone ale șantierului. Momentan, pe șantier se afla și echipa distribuitorului de gaze naturale, care intervine pentru mutarea conductei din zona Ghiroda – Moșnița Noua. Luna aprilie a inceput pe șantierul variantei…

- Luna aprilie a inceput pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud cu echipele antreprenorului Tirrena Scavi, dar și cu cele de la Transgaz, care au inceput sa lucreze la relocarea rețelei din zona Ghiroda – Moșnița Noua. O alta relocare a rețelei Delgaz are loc in zona viitoarei conexiuni a șoselei…