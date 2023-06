Stiri pe aceeasi tema

- Venerabilul inventator oneștean Vasile Lupu a fost medaliat cu aur la recenta ediție, a 15-a, a Festivalului internațional de inventica EUROINVENT de la Iași. La aceeași manifestare i-au fost acordate și doua distincții de excelența, una chiar din partea președintelui juriului. Doua dintre invențiile…

- Arhiepiscopia Romanului și Bacaului a organizat, marți, 16 mai, evenimentul final al programului cultural-religios „Zilele Episcop Melchisedec Ștefanescu” – ediția a XXIII-a. Pe 16 mai s-au implinit 200 de ani de la nașterea sa și tot in 2023 vor fi 131 de ani de la trecerea sa in veșnicia lui Dumnezeu.…

- In organizarea Asociației Nevazatorilor Filiala Bacau, s-a desfașurat, sambata, faza zonala a Concursului ”Pe meridianele culturii”. Au participat 11 concurenți din județele Argeș, Iași, Mehedinți, Dolj, Harghita, Vaslui, Vrancea, Teleorman, Buzau și, bineințeles, Bacau, care s-au intrecut in a-și dovedi…

- Sunt cuvintele P.S.S. Petru Gherghel, rostite in Aula „Anton Durcovici” a Catedralei Romano-Catolice „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași sambata, 29 aprilie, in cadrul unui eveniment marcand implinirea a zece ani de la incheierea primei traduceri in limba romana a Bibliei in Biserica Romano-Catolica…

- Bacaul ocupa locul 261 in clasamentul realizat de Agenția Europeana a Mediului, privind calitatea aerului in orașe din Europa. Conform raportului, particulele fine din aerul din Bacau depașesc nivelul mediu admisibil, ceea ce poate avea un impact negativ asupra sanatații locuitorilor. Potrivit statisticilor,…

- Un artist uriaș, un destin dramatic. Marele Gica Petrescu a murit singur și bolnav, in saracie, la 91 de ani. In ultimii ani de viața a trait din mila vecinilor, uitat de toți cei care au profitat de pe urma lui, in zilele sale de glorie. Pe data de 18 iunie 2006, Gica Petrescu era gasit mort in locuința…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

