Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui Ordin al Comitetului național pentru Situații de Urgența, toți medicii rezidenți sunt chemați in spitale, incepand cu data de 5 octombrie. In documentul obținut de Europa FM se menționeaza ca ordinul ii vizeaza pe medicii specializați in medicina de urgența. Aceștia ar urma sa-și intrerupa…

- Imagini terifiante, cu pacienți tratați pe holuri, ca in timp de razboi, au fost postate de spitalul „Marius Nasta” unde, potrivit managerului Beatrice Mahler, duminica erau deja „104 pacienți in secția COVID la o secție de 81 de paturi și 15 pacienți in ATI COVID, iar bolnavii continuau sa vina „cu…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, a declarat, marți dimineața, ca exista un plan pentru creșterea locurilor in spitale pana la 1.518, in contextul in care numarul de paturi ATI pentru pacienții cu COVID este in prezent de aproape 1.000. Acesta a mai spus ca inspectorii vor fi in spitale…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a declarat, marți dimineața, ca exista un plan pentru creșterea locurilor in spitale pana la 1518, in contextul in care numarul de paturi ATI pentru pacienții COVID este in prezent de aproape 1000. Acesta a mai spus ca inspectorii vor fi in spitale și…

- Numarul de teste efectuate in județ ramane constant, puțin peste 2.000 zilnic, insa numarul de cazuri noi raportate crește de la o zi la alta. Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 146 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19,…

- Creșterea numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 a dus implicit și la creșterea numarului celor care au nevoie de tratament in spital pentru a trece prin boala, precum și a numarului cazurilor grave, care ajung la terapie intensiva. Marți, in județul Suceava s-au inregistrat 29 de noi ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani analizeaza posibilitatea cresterii semnificative a numarului de paturi rezervate pacientilor diagnosticati cu COVID-19, in perspectiva celui de-al patrulea val al pandemiei, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul institutiei, medicul Monica…

- Grecia a anuntat joi ca toti lucratorii nevaccinati din turism si sectorul restaurantelor vor trebui sa faca teste regulate impotriva coronavirusului, guvernul extinzand astfel la nivel national, in urma cresterii numarului de infectari, o obligatie impusa pana acum doar in cateva insule turistice…