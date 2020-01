Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de premiile Grammy, covorul roșu este locul ideal unde trebuie sa faci spectacol. Iar din faldurile rochiei voluminoase Ariana Grande a știut cu siguranța cum sa atranga atenția. Artista a furat intreaga atenție cu apariția sa de pe covorul roșu. Cantareața in varsta de 26 de ani a ales…

- Ariana Grande și Chrissy Teigen au fost desemnate cel mai bine imbracate vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2020. Celebritațile au vrut sa iasa in evidența prin ținutele lor create de marii designeri, insa mare parte din ele au bifat lista de așa NU! .

- Premiile Grammy 2020. Artista americana Billie Eilish a fost marea caștigatoare duminica noapte, la premiile Grammy. Billie a adunat 5 trofee din șase nominalizari. A 62-a editie a premiilor Grammy a avut loc la Staples Center in Los Angeles. S-au acordat premii la 84 de categorii, nominalizarile fiind…

- Andreea Marin a avut un an obositor, in care a muncit mult si s-a dedicat diferitelor cauze sociale, insa implinirea de la final a fost pe masura. Vedeta a fost bucuroasa ca i-a ajutat pe oameni si ca le-a fost alaturi. Astfel, dupa munca vine si rasplata, astfel ca frumoasa vedeta a decis sa plece…

- Lidia Buble este una dintre cele mai iubite artiste din Romania.Are milioane de fani, iar muzica ei este apreciata atat in țara, cat și pestehotare. Cu toate astea, iubita lui Razvan Simion a facut un anunț surprinzator.Invitata la Xtra Night Show pentru a-și prezenta noua piesa, Lidia Buble a facut…

- Vica Blochina, fosta amanta a lui Victor Pițurca, a publicat pe internet o serie de fotografii in care se saruta cu creatorul de moda. "La mulți ani barbatului perfect! Saruta cel mai bine de pe planeta", a scris Vica Blochina. Vedeta n-a dezvaluit insa daca are o relatie cu Catalin…

- Un catel aflat in grija unei organizatii nonprofit din statul american Missouri a devenit viral pe retelele de socializare dupa ce fotografiile si inregistrarile video publicate online au demonstrat ca are in frunte... o coada, relateaza UPI, citat de agerpres.ro.

- Un patruped in varsta de zece saptamani, Narwhal, se diferențiaza de restul prietenilor sai. Cațelul a fost gasit pe strada și a atras privirile prin cea de-a doua coada, care ii crește chiar in frunte.