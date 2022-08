Autoutilitară distrusă aproape complet în urma unui incendiu O autoutilitara parcata pe o strada din localitatea Savarșin, a fost distrusa in proporție de 80%, in urma unui incendiu ieri noapte. Pompierii au intervenit si au lichidat incendiul in zece minute de la sosire. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 02.30 iar la fața locului au ajuns in cel mai scurt timp […] Articolul Autoutilitara distrusa aproape complet in urma unui incendiu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

