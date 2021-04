Autoutilaje noi, recepționate de Secțiile de Drumuri Naționale Bacău și Suceava DRDP Iași a recepționat in aceasta saptamana alte doua autoutilaje multifuncționale noi Mercedes – Benz Unimog U 423, pentru Secțiile de Drumuri Naționale Bacau și Suceava, dupa cel recepționat de SDN Iași, la sfarșitul lunii martie. Sunt primele autoutilaje de acest tip, dintr-un lot de zece care ar urma sa fie repartizate DRDP Iași, in baza unui contract incheiat de CNAIR SA la nivel național, care prevede livrarea a 135 de mașini multifuncționale in decursul a trei ani, respectiv 45 pe an. Noile autoutilaje Unimog U423 sunt capabile sa acopere intreaga gama de lucrari de intreținere a drumurilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- CNAIR a receptionat in martie 2021 primele mașini multifuncționale Unimog U423. Contractul incheiat de companie cu CTE Solution – Utilaje Specializat SRL prevede livrarea a 135 de mașini multifuncționale cu echipamente in decursul a 3 ani, respectiv 45 pe an, potrivit unui comunicat CNADNR. Primele…

- CNAIR a repartizat in teritoriu noile mașini multifuncționale. Acestea au intrat in dotarea direcțiilor din Timișoara, Cluj, Brașov, Iași și Constanța. Noile mașini au echipamente pentru deszapezire, curațare și cosire. Mașinile au fost recepționate de CNAIR in urma cu cateva saptamani. Este…

