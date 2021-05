Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au confiscat joi cinci automobile de lux, in valoare totala de circa 840.000 de euro, in urma a opt percheziții domiciliare in dosarul unui roman suspect de fraude informatice in SUA. Suspectul in dosar este Alexandru Stoica, membru al clanului Dacian, potrivit G4Media.ro. In urma…

- Un barbat de 49 de ani și o femeie de 26 de ani, ambii din orașul Galați, au fost prinși cand aruncau sute de plante de cannabis in Dunare. Conform DIICOT, cei doi au infiintat intr-un imobil din Galați o cultura de plante de cannabis, pentru vanzare. Polițiștii de Frontiera i-au prins pe…

- Procurorii DIICOT Vrancea au efectuat, marti, 119 perchezitii domiciliare in Vrancea si alte 18 judete, pentru destructurarea unor grupari infractionale banuite de furt calificat de utilaje agricole din tari ale Uniunii Europene si comercializarea lor folosind inscrisuri oficiale false, 57 de persoane…

- „Astazi justitia din Romania si-a aratat fata intunecata. Am iesit in strada pentru a apara independenta justitiei, am fost gazati si loviti, pentru ca un judecator sa isi bata joc de noi si sa ii salveze pe vinovati. Niciun sef al Jandarmeriei, responsabil pentru gazarea si ranirea a sute de oameni,…

- Beatrice Rancea, managerul Operei Nationale Romane din Iasi, cercetata penal intr-un dosar privind nereguli financiare la Opera cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, a fost pusa sub control judiciar, potrivit reprezentantilor DIICOT. In acest dosar, procurorii au luat aceeasi masura si…

- UPDATE – Ministerul Culturii a anuntat, luni, ca va colabora cu DIICOT pe parcursul desfasurarii anchetei la Opera Nationala Romana din Iasi. ‘Referitor la perchezitiile care au avut loc, astazi, la Opera Nationala din Iasi, va informam ca Ministerul Culturii va pune la dispozitia DIICOT, la solicitarea…

- Procurorii DIICOT au calculat un prejudiciu total de peste un miliard de lei in dosarele solutionate in cursul anului 2020, fiind dispuse masuri asiguratorii de 132 milioane lei, se arata in raportul de activitate al Directiei pe anul trecut. Astfel, potrivit raportului de activitate,…

- Procurorii DIICOT au retinut 11 persoane, care faceau parte din una dintre cele mai importante grupari infractionale specializate in distributia de heroina si substante psihoactive din Bucuresti.Ulterior, membrii gruparii au fost arestați preventiv. „In urma unei investigatii care a durat patru luni,…