- UPS! … Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Renault Clio. Acesta figura in bazele de date ca fiind furat din Franta, iar proprietarul dorea sa-l transporte in R. Moldova…

- TUPEU…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privinta unui cetațean din R. Moldova care a prezentat cu mult tupeu, la controlul de frontiera, documente false pentru autovehiculul pe care il conducea. Astfel in data de 19 aprilie a.c., in jurul…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism, in valoare de 35.000 de euro, care a fost declarat de autoritatile germane ca fiind furat. In data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 03.30,…

- Un autoturism in valoare de 35.000 de euro, care figureaza ca fiind furat din Germania, a fost descoperit de politistii de frontiera la PTF Albita, barbatul care se afla la volan declarand ca urma sa il duca in Republica Moldova, in schimbul unei sume de bani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si oprit o femeie cu dubla cetatenie, moldoveneasca si romana, cautata de autoritatile din Germania pentru savarsirea de infractiuni economice si financiare pe teritoriul acestui stat, potrivit Agerpres. Fii la…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut o femeie cu cetatenie Republica Moldova cautata de autoritati, care este cercetata pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații pe teritoriul Germaniei. In data de 09 martie a.c., in jurul orei 23.40, in…

- Autoturism Seat Arona furat in Spania, descoperit de politistii de frontiera din P.T.F. Nadlac 2. In data de 02 martie 2022, in jurul orei 14.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean roman, in varsta de 55 de ani...

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X6, an de fabricatie 2009, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.