Politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tomesti au depistat in trafic un tanar din judetul Iasi care conducea un autoturism al carui numar provizoriu de inmatriculare era expirat, iar autorizatia de circulatie provizorie prezentata la control era falsificata. In data de 03 iulie a.c., in jurul orei 21.20, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control in zona de competenta, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tomesti a oprit in trafic pentru control, pe D.J.249E, la intrarea in localitatea de frontiera…