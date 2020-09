Centrul Infotrafic anunța restricții de circulație pe 10 kilometri din Autostrada Soarelui, pentru efectuarea unor lucrari de reabilitare a parții carosabile. Acestea vor ramane in vigoare pana in 30 noiembrie. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, restricțiile au fost impuse miercuri dupa-amiaza pe autostrada A2 București-Constanța, intre kilometrii 17 (loc. Cernica, județul Ilfov) și 27 (localitatea Branești, județul Ilfov).In aceasta zona traficul a fost deviat de pe calea 2 (sensul catre București) pe calea 1 (sensul catre litoral), unde se circula pe…