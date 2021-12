Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a avizat astazi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Buzau-Focșani” care va avea o lungime de 82.44 km. Proiectul cuprinde inclusiv realizarea unei variante de ocolire pentru Municipiul Focșani, in zona de Est, intre DN 2 și DN 2D.…

- A fost semnat contractul de finanțare prin care Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” primește un sprijin financiar in valoare de 14,36 milioane de lei pentru realizarea și echiparea spitalului modular din Baia Mare. Banii sunt alocați din fonduri europene, in cadrul Programului Operațional…

- 16 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare eligibila totala de 70.153.791,65 lei, au fost semnat de catre Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei. Municipiul Sebeș, județul Alba, va beneficia de 3.190.033 lei pentru…

- Continua proiectele de investiții in infrastructura locala din Odobești. Primaria Odobești a scos la licitație proiectul de investiții privind execuția lucrarilor la obiectivul de investiții „Construire observator astronomic in orașul Odobești“. Valoarea acestui contract este estimata la 2, 8 milioane…

- Primaria Odobești are in derulare proiectul de investiții „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public și scaderea emisiilor de CO2 prin modernizare, extindere, telegestiune in oraș Odobești, județul Vrancea“. Zilele acestea, Primaria Odobești a scos la licitație serviciile de execuție…

- Locuitorii comunei Garoafa vor beneficia de alimentare cu apa și canalizare. Autoritațile locale au scos la licitație proiectul privind alimentarea cu apa, canalizare, stație de epurare in localitațile Bizighești, Putna Seaca, Garoafa, Faurei și Precistanu. Valoarea achizitiei este estimata la 14,4…

- Acesta este ultimul tronson din partea de Sud a Autostrazii de Centura a Bucurestiului. Acesta este lotul care leaga DN 6, in zona Bragadiru – Cornetu, pana la A1, in zona localitatilor Ciorogarla – Dragomiresti Vale, inclusiv nodul rutier dintre A0 si A1 si are o lungime de 18 km. “Joi, 14 octombrie…