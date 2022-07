Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Chișinau, Oficiul Buiucani, informeaza despre identificarea autorului comunicatului mincinos privind prezența unor dispozitive explozibile in incinta unui bloc locativ din sectorul Buiucani al Capitalei, potrivit Jurnal.md Apelul fals a parvenit in noaptea de 13 iulie, la Serviciul National…

- Unul din autorii alertelor cu bomba falsa din Chișinau a fost identificat. Este vorba despre persoana care pe 13 iulie a comunicat la 112 despre prezența unor dispozitive explozibile in incinta unui bloc locativ din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Judecatoria Ciocana examina astazi mandatul de arest pe numele fostului lider al PD, Vladimir Plahotniuc cand a fost anunțata alerta cu bomba. Despre aceasta a scris ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco pe pagina de Facebook. „Metodele banditești in a acționa nu se schimba odata cu trecerea timpului”,…

- Deschide.md a intrat in posesia mesajului pe care l-ar fi transmis autoritaților autorul alertei cu bomba de la Aeroportul Internațional Chișinau. Acesta scrie ca in interiorul AIC ar fi 10 explozive și ca el ar fi un terorist rus cu probleme psihologice. „Sint psycho, in minte” scris acesta in mesaj.…

- Polițiștii au identificat persoana care a sunat la 112 și a declarat ca sediul „Moldtelecom” din Chișinau ar fi minat. Acesta s-a dovedit a fi un tinar de 20 de ani, originar din Orhei. Pe acest caz au fost inițiate doua cauze penale pentru comunicarea mincinoasa cu buna știința despre actul de terorism.…

- Polițiștii anunța ca au identificat persoana care la 12 și 13 iunie curent a comunicat ca sediul „Moldtelecom” din municipiul Chișinau ar fi minat. Acesta s-a dovedit a fi un tanar de 20 de ani, originar din Orhei. Identificarea și localizarea acestuia a fost posibila datorita masurilor speciale de…

- Politistii au reusit sa identifice persoana care a sunat la 112 sa anunte ca podul istoric de la Sighetu Marmatiei va fi aruncat in aer. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional, insa motivul pentru care a facut-o este cel putin bizar.

- Fotbalistul echipei Manchester United, Harry Maguire, hartuit pe retelele de socializare si fluierat pe stadioane din cauza evolutiilor sale mediocre, a fost tinta unei amenintari cu bomba, politia intervenind dupa o alerta la locuinta jucatorului, informeaza L’Equipe. Fii la curent cu cele…