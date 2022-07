Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a acuzat luni Rusia de intensificarea bombardamentelor in est, unde trupele ruse rezista cu inversunare si, potrivit Moscovei, a lovit platforme de foraj in Marea Neagra de langa Crimeea (sud) anexata in 2014, scrie AFP.

- Ucraina a lasat impresia joi ca ameninta sa atace podul construit de rusi peste Stramtoarea Kerci, care face legatura cu peninsula Crimeea, prin publicarea unor detalii ale acestei constructii, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres.

- Rachetele rusești par sa-și fi mutat cartierul general și atenția asupra regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum afirma autoritațile ucrainene, Rusia a lansat vineri seara inca doua rachete asupra acestui oraș și a zonelor limitrofe. „Din fericire, nu au existat victime”, a spus guvernatorul militar local…

- Autoritațile ucrainene au demontat un monument uriaș din epoca sovietica, aflat in centrul Kievului, care fusese instalat in 1982 pentru a simboliza prietenia dintre Rusia și Ucraina. Este un raspuns la invazia Moscovei, a transmis primarul capitalei ucrainene.

- UPDATE Autoritațile ucrainene anunța ca luni nu se organizeaza rute de evacuare din orașul Mariupol, deși ruși s-au declarat de acord cu propunerea. Vicepremierul ucrainean susține ca Ucraina i-a cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, sa acționeze ca „inițiator și garant” al oricarei rute…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a afirmat ca nu au fost stabilite coridoare umanitare din orasul-port Mariupol, sud-estul Ucrainei, acuzand fortele ruse ca nu inceteaza focul, relateaza duminica Reuters. Veresciuk a spus ca partea ucraineana va incerca din nou luni sa stabileasca trecerea in…

- Rusia a cerut marți forțelor ucrainene și luptatorilor straini blocați in uzina metalurgica Azovstal din orașul Mariupol sa depuna armele pana la ora 12.00, ora Moscovei (09.00 GMT), relateaza Reuters. Mariupol, care a fost incercuit de trupele ruse timp de saptamani, a cunoscut cele mai aprige lupte…

- Aproape doua mii de ucraineni sunt luați prizonieri de catre forțele ruse. Conform viceprim-ministrului Ucrainei, ministru al Reintegrarii Teritoriilor Ocupate Temporar, Irina Vereșciuk, printre ostatici se afla nu numai soldați, ci și mulți civili, majoritatea femei și batrani. Și, potrivit primarului…