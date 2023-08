Stiri pe aceeasi tema

- Un atac ucrainean cu drone asupra Crimeei ocupate a vizat o baza logistica a fortelor ruse din vestul peninsulei, consemneaza duminica dpa preluand media ucrainene.Atacul din noaptea de vineri spre sambata, in care au fost folosite 17 drone, s-a soldat cu ranirea sau uciderea a "zeci de ocupanti"…

- Autoritațile din Ungaria reacționeaza dur fața de intenția oficialilor de la Bruxelles de a ridica interdicția UE la importul de cereale ucrainene, masura ce nu poate fi justificata prin niciun argument profesional. Ungaria va proteja interesele fermierilor ungari prin orice mijloace și cu orice preț,…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca are in vedere summitul NATO de anul viitor ca posibil moment pentru ca Ucraina sa fie admisa in alianța militara condusa de SUA, relateaza CNN.Reznikov a precizat ca summitul din iulie anul viitor programat la Washington, DC, va fi un moment-cheie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 502. Trupele ucrainene s-au regrupat și au reluat operațiunile ofensive pe trei direcții importante, arata o analiza a ministerului britanic al Apararii. Luptele se duc in sudul și sud-estul țarii.

- Un consilier prezidențial ucrainean de rang inalt și-a exprimat marți, 27 iunie, increderea ca țara sa va primi avioane de lupta F-16, de producție americana, in urmatoarele luni, relateaza Sky News."Cred ca este absolut realist ca Ucraina sa inceapa sa primeasca avioane pana la sfarșitul anului", le-a…

- Contraofensiva trupelor ucrainene a reusit sa recucereasca pana azi un total de 130 de kilometri patrati in sudul tarii care erau ocupati de Rusia, a informat luni ministrul adjunct ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, intr-un comunicat publicat pe Telegram, transmite EFE. "De la inceputul ofensivei,…

- Suntem in ziua 479 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Vladimir Putin amenința ca daca Occidentul va ajuta Ucraina cu avioane de lupta F-16 ar fi „un pericol serios de a tari NATO intr-un conflict armat” cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse, in timp ce Zelenski spune ca rezultatele…

- Aliatii NATO sunt dispuși sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat, vineri, ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza digi24.ro .