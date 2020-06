Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica, din Cornu Luncii, nu mai sunt cazuri de coronavirus in randul beneficiarilor, motiv pentru care se va solicita ridicarea carantinei. Gheorghe Flutur a anuntat…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut sa le mulțumeasca sucevenilor pentru modul in care s-au comportat in perioada in care municipiul Suceava și alte opt localitați invecinate s-au aflat in carantina, ca masura de prevenire a raspandirii infecțiilor cu noul ...

- La sase saptamani de cand orasul Suceava si alte opt localitati din jur sunt in carantina, autoritatile locale cer ridicarea acestei masuri. Primarul Ion Lungu sustine ca in doar trei zile, numarul celor infectati a scazut de la 402 la 284

- In cadrul unei ședințe desfașurata duminica, 10 mai 2020, reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ialomița au aprobat ridicarea carantinei impusa la Țandarei. Totuși decizia are nevoie de aprobarea Departamentului pentru Situații de Urgența pentru a se concretiza. Ridicarea carantinei…

- Liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, a reacționat la afirmațiile președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cum ca este optimist in legatura cu ridicarea carantinei pentru Suceava și localitațile limitrofe, declarand ca nu e nevoie de optimism pentru ca acest lucru sa se intample,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aratat astazi optimist și spera in ridicarea masurilor de carantina din județul Suceava. ”Datele din ultimele zile arata o scadere a numarului de cazuri pozitive, precum și o creștere a numarului de persoane vindecate de COVID-19, lucru…

- Ministrul Apararii Nicolae Ciuca este chemat la ședința de la Cotroceni, informeaza Administrația Prezidențiala. Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, cu prim-ministrul…