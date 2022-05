Autorităţile sanitare din SUA anunţă că anchetează 109 cazuri de hepatită de origine necunoscută la copii Autoritatile sanitare americane au anuntat vineri ca ancheteaza 109 cazuri de hepatita de origine necunoscuta inregistrate la copii din SUA, dintre care cinci soldate cu deces, transmit AFP si Reuters. Aceste cazuri de inflamatie a ficatului au fost detectate in 25 de state si teritorii americane, iar copiii afectati au o varsta medie de numai doi ani, a precizat un responsabil al Centrului pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC) intr-o conferinta de presa. Alte peste 200 de cazuri au fost inregistrate in afara SUA, mai ales in Europa, a precizat un alt responsabil. Data fiind varsta lor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

