- “Imperiu economic” in valoare de 150 mil. euro al unui lider Cosa Nostra, descendent al unei cunoscute dinastii a mafiei siciliene, confiscat de poliția italiana Politia italiana a anuntat vineri confiscarea unor companii si bunuri imobiliare in valoare de circa 150 de milioane de euro ale…

- Politia italiana a anuntat vineri confiscarea unor companii si bunuri imobiliare in valoare de circa 150 de milioane de euro ale unui om de afaceri sicilian, Andrea Impastato, considerat un exponent al organizatiei mafiote Cosa Nostra si aliat in trecut al liderului mafiot Bernardo Provenzano, relateaza…

- Patru marocani au fugit dintr-un centru de carantina din județul Arad. Autoritațile au reușit sa gaseasca, de luni dimineața, doar unul dintrei ei, iar ceilalți trei sunt cautați. Poliția precizeaza ca in dimineața zilei de luni a fost constatata absența dintr-un centru de carantina a patru persoane…

- Un roman in varsta de 42 de ani, originar din Brașov, Marin Nicolae Neacșu, spun ziaristii italieni, a fost gasit mort pe un drum din Partinico, in Sicilia. Potrivit Blog Sicilia , Barbatul lucra ca muncitor la o ferma de vite și a fost descoperit cazut la pamant, fara viața. Peste corpul lui a trecut…

- Autoritatile italiene au sechestrat nava germana Alan Kurdi acostata in portul Palermo, dupa identificarea „mai multor nereguli”. Nava, apartinand ONG-ului german Sea-Eye, a salvat pe mare 150 de migranti provenind din Libia.

- Poliția din Hagen, Germania, a fost solicitata sa pazeasca timp de doua saptamani doua blocuri in care locuiesc 60 de romani, dupa ce trei dintre ei au fost diagnosticați cu Covid-19, iar regulile de carantina au fost incalcate. Autoritațile au instituit carantina in cele doua blocuri cu trei etaje,…

- Ambasada Romaniei la Roma identifica romanii aflați in Italia, in drum spre Romania sau in vacanța, respectiv pe cei care nu au cu ce sa se intoarca in țara, anunța MAE. Pana acum 30 de persoane au contactat consulatele, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe susține ca a fost in contact…

- O serie de critici au aparut joi in privința bilanțului oficial legat de numarul de infecții cu coronavirus din Italia, dar și pentru numarul mare de teste efectuate, cu o supraestimare a cazurilor persoanelor infectate, scrie AFP.