Autoritățile în alertă. Servietă suspectă, găsită abandonată pe stradă, în apropiere de Timișoara Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au fost sesizați in aceasta seara prin apel 112, puțin dupa ora 20:00, cu privire la faptul ca pe Calea Timișoarei din localitatea Giroc, județul Timiș, pe trotuar, langa un stalp pentru iluminatul public, s-ar afla un colet suspect. „Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, Sectiei 2 Poliție Urbana […] Articolul Autoritațile in alerta. Servieta suspecta, gasita abandonata pe strada, in apropiere de Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

