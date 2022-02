Autoritățile din Ucraina au început să demonteze panourile de circulație pentru a îngreuna deplasarea militarilor ruși Autoritațile ucrainene au inceput sa demonteze panourile de circulație care indica direcțiile catre localitați, pentru a ingreuna orientarea și deplasarea militarilor ruși. Totodata, compania de drumuri ucraineana a facut apel la populație sa dea o mana de ajutor. Oamenii au fost rugați sa mearga in apropierea locului unde domiciliaza și sa demonteze indicațiile rutiere. Președintele Zelenski a rugat populația sa indeparteze marcajele ajutatoare pentru armata rusa Nu este prima acțiune de acest gen in care autoritațile apeleaza la populație. Vineri, președintele Zelenski a rugat populația sa indeparteze… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe stadionul de antrenament din cadrul bazei Solovan au fost ridicate corturi pentru refugiații din Ucraina, unele pentru dormit, altele pentru luat masa, insa pompierii spun ca ele nu vor fi folosite deocamdata. Sambata dupa-amiaza, stadionul doi de la baza Solovan din Sighetu Marmației s-a transformat…

- Dragoș Dolanescu pune la dispoziția refugiaților ucraineni vila sa de la Sinaia. Fiul cel mic al lui Ion Dolanescu a moștenit de la marele solist conacul pe care se tot chinuie sa-l vanda cu 500.000 de euro. Dupa 8 ani de procese cu Ionuț Dolanescu, fratele sau, pe seama imparțirii bunurilor, lui Dragoș…

- Este aglomeratie in aceasta dimineata in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, acolo unde zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din calea razboiului si cauta adapost in tara noastra pana cand pericolul va trece si se vor putea intoarce…

- Kiev, capitala Ucrainei a fost atacata in zorii zilei de vineri cu tiruri de racheta. Oamenii din Kiev se aduna in stațiile de metrou, pentru a se adaposti. Armata a publicat un scurt video filmat de amatori care arata un bloc de apartamente in flacari. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat…

- Joi, 24 februarie, in mai multe sate de pe Valea Prutului din județul Vaslui au fost declanșate sirenele de alarmare publica. Autoritațile au facut apel la calm, precizand ca sunt exerciții pentru a verifica funcționalitatea acestora. ”Avand in vedere contextul actual cu privire la izbucnirea conflictului…

- Armata rusa a anuntat joi ca separatistii prorusi din estul Ucrainei au inregistrat castiguri teritoriale in fata armatei ucrainene, in timp ce Kievul se confrunta inca din cursul diminetii cu o invazie militara din partea fortelor Moscovei. Potrivit generalului Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant…

- Mulți ucraineni speriați din cauza razboiului au decis sa paraseasca țara. In județul Suceava, la granița cu Romania, s-au format cozi mari de mașini. Vehiculele s-au așezat pe doua randuri, iar coada se intinde pe doi kilometri.Potrivit unui corespondent Europa FM, ucrainenii care și-au parasit casele…