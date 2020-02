Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Republica Moldova constata un grad crescut de alerta privind situatia epidemiologica prin infectia cu coronavirusul de tip nou (COVIS-19) si declara cod galben la nivel national.

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Un centru medical din Brighton, Marea Britanie, a fost inchis dupa ce un angajat a fost testat pozitiv pentru coronavirus, transmite BBC, potrivit MEDIAFAX.Pacienții care au apelat la serviciile centrului medical County Oak au fost sfatuiți sa apeleze la Serviciul Național de Sanatate daca…

- Un roman a reusit sa evacueze un cartier intreg din Londra, dupa ce și-a parcat mașina. Politistii au considerat ca vehiculul este suspect... The post Cartier din Londra, evacuat din cauza unei masini cu numere de Mehedinti. Era sa fie declansata o alerta terorista appeared first on Renasterea banateana…

- ■ criminalistii sint in alerta dupa ce au dat de cadavrul unei tinere intr-o masina abandonata pe malul Bistritei ■ s-a intimplat in Bacau, autorurismul avind numar de inmatriculat in Neamt ■ in alt caz, un barbat a fost gasit mort in garajul locuintei din Borca ■ Politistii din judetul Bacau sint in…

- Autoritațile romane de sanatate se declara pregatite sa faca fața situației, daca virusul care a ucis deja 9 oameni in China și se raspandește cu repeziciune in toata lumea va ajunge și in țara noastra. Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca au…

- Vulcanul Taal, aflat la doar 66 de kilometri sud de Manila, a aruncat cenusa si aburi pana la 100 de metri in aer, duminica, determinand autoritatile filipineze sa ridice nivelul de alerta cu privire la o eventuala eruptie de amploare, transmite DPA. Eruptia freatica a fost precedata de…

- Ceata densa a invaluit in ultimele trei zile Urumqi, capitala regiunii autonome uigure Xinjiang din nord-vestul Chinei, peste 900 de zboruri fiind perturbate pe aeroportul din acest oras, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Ceata persista joi in jurul pranzului de peste 60 de ore, impiedicand…