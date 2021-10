Autorităţile din Rusia lansează o anchetă în urma unor dezvăluiri privind violuri într-o închisoare Autoritatile ruse au lansat marti inspectii dupa publicarea unei inregistrari video in care se putea vedea cum este violat un detinut, inregistrare data publicitatii de un ONG care sustine ca a obtinut sute de elemente ce atesta torturi sistematice in inchisori din Federatia Rusa, informeaza AFP. Luni seara, ONG-ul Gulagu.net a publicat pe contul sau Telegram aceasta inregistrare video de trei minute in care un barbat gol si intins pe pat, cu mainile si picioarele legate, este sodomizat cu o bara lunga de un alt barbat. Un al doilea barbat filmeaza scena, in timp ce un al treilea tine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

