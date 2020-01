Stiri pe aceeasi tema

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Virusul misterios aparut luna trecuta in China a facut deja noua victime in orasul Wuhan, situat in centrul marelui stat asiatic.Autoritațile chineze au raportat, miercuri, ca noul virus, sau coronavirus, a ucis noua persoane, cu trei mai multe fața de precedentul bilanț, toate din Wuhan, sfatuind totodata…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan, a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit din cauza noului tip de pneumonie depistat la finalul anului trecut in orasul chinez Wuhan, au anuntat autoritatile, citate de Bloomberg, scrie news.ro.Dintre cei 41 de oameni diagnosticati cu virusul, sapte se afla in stare critica, doi au fost externati,…

