- Autoritatile comunei Gornet au atacat in instanta ordinul de carantinare a unui sat al comunei si ii cer sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, o analiza urgenta a cazurilor din zona respectiva, potrivit Agerpres.

- Comuna prahoveana Gornet a atacat in instanta ordinul prin care localitatea a fost carantinata pentru o perioada de doua saptamani. Autoritatea locala solicita daune de 500.000 de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, iar localnicii asteapta inclusiv scuze din partea celor care au emis…

