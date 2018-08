Departamentul pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat, și Spitalul Județean Alexandria au transmis astazi o serie de informații referitoare la Gazea Ilie, persoana care a decedat la mai bine de șase zile dupa protestul organizat de Diaspora in Piața Victoriei. Conform informarii oficiale a Spitalului Județean, ”La Spitalul Județean s-a prezentat in data […] Autoritațile, despre moartea protestatarului din Piața Victoriei: era in evidența și tratament pentru o serie de afecțiuni cardiace și digestive is a post from: Ziarul National