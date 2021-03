Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile din Republica Moldova au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul acestui stat, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, potrivit informațiilor comunicate public de catre autoritațile din Republica Moldova, incepand cu data de 5 martie 2021, toate persoanele care sosesc in acest stat vor efectua, in mod obligatoriu, o perioada […] The post Autoritațile de la Chișinau au modificat de vineri condițiile de intrare pe teritoriul RM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .