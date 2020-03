Stiri pe aceeasi tema

- Un site care a publicat mai multe informatii false legate de coronavirus a fost inchis, la solicitarea Grupului de Comunicare Strategica. Decizia a fost luata dupa ce reprezentantii site-ului nu au putut fi contactati de reprezentantii Guvernului.Grupul de Comunicare Strategica a cerut, miercuri,…

- Grupul de Comunicare Strategica a inaintat joi ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, propunerea de eliminare la sursa a continutului unui articol aparut pe site-ul bpnews.ro, intitulat „Coronavirusul, ucis de Polidin”.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis luni, cu privire la propagarea de informații false prin intermediul mass-media și in mediul online in cele 30 de zile in care a fost instituita prin Decret prezidențial starea de urgența pe intreg teritoriul Romaniei:Analiza referitoare la publicațiile…