Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana anunta ca face verificari dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu mai multe adolescente care au „un comportament nefiresc”, precizand insa din primele informatii reiese ca imaginile nu sunt filmate in Romania.In imaginile aparute pe retelele de socializare, mai multe…

- Joi dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc situat in cartierul Craiovița Noua, cel mai popular cartier al orașului Craiova. Autoritațile au fost alertate, iar pompierii au intervenit rapid pentru a stinge flacarile. Din pacate, operațiunea de stingere a focului desfașurata…

- Masurand pulsul orașelor Targu Jiu, Craiova și Caracal, constatam ca transformarea prin care au trecut in ultimii ani este surprinzatoare. Cum s-a intamplat acest lucru? Unul dintre factorii acestei evoluții, adesea neglijat, este mobilitatea. Inchirierile auto au jucat un rol neașteptat, dar esențial,…

- Directorul unei agentii imobiliare din Iran a fost arestat dupa ce a vandut un apartament unui caine. Barbatul este acuzat ca ”aducere atingere valorilor morale”. Cainii sunt considerati animale ”impure” in Iran, dar detinere lor nu este interzisa prin lege, scrie News.ro. Autoritatile au lansat o ancheta…

- Fostul portar Helmut Duckadam a dat lovitura de incepere in intrecerea rezervata junioarelor III, miercuri, la Campionatele Nationale de oina pe plaja de la Eforie Nord, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES.Cunoscut in lumea sportului ca ''Eroul de la Sevilla'', dupa ce in finala Cupei…

- Este o groapa ca multe altele din Craiova. In fapt, nu a fost initial nici macar o groapa. A fost un rond in care era candva plantat un copacel. Un spatiu marcat cu borduri ca multe altele de pe marile bulevarde ale orasului. Acesta se afla pe strada A.I Cuza vizavi de McDonalds. Aici au fost marcate…

- Mama Melissei, tanara ucisa in Gradina Botanica din Craiova, a disparut! Femeia a lasat un bilet de adio in care și-a exprimat durerea pe care o simte și care a impins-o sa plece de acasa. Autoritațile o cauta, dupa ce tanara a fost condusa pe ultimul drum.

- Criminalul din Gradina Botanica a fost reținut, aseara, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de omor și de tentativa la omor. Adolescentul de 17 ani a fost introdus in arestul IPJ Dolj. In cursul acestei zile urmeaza sa fie propusa arestarea preventiva a acestuia. Din cercetari s-a…