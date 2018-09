Mirela Vaida revine pe micile ecrane cu o noua emisiune: “Vom reveni cu un format nou, plin de provocari”

Mirela Vaida este o femeie cu o cariera frumoasa in televiziune, nu a fost implicata in scandaluri si are milioane de fani. Are o familie superba, are 2 copii minunati si un sot extrem… [citeste mai departe]