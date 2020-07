Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA, 27 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.022 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate,…

- Pana astazi, 24 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.826 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De luat in seama, dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.391 au fost declarate vindecate și externate.

- Numarul de cazuri noi de Covid-19 confirmate in județul Suceava in ultimele 24 de ore este de 19. Grupul de Comunicare Strategica a informat, ieri, ca in județul Suceava erau confirmate in total 3.920 de persoane diagnosticate cu Covid-19.Autoritațile administrației publice și medicale din județul ...

- Numarul de cazuri noi de COVID -19 inregistrate de la o zi la alta in județul Suceava a crescut ușor, arata datele transmise marți, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total de cazuri de COVID -19 in județul Suceava este de 3.478, ceea ce inseamna ca de la precedenta raportare, de luni, de ...

- In ultimele trei zile, in județul Alba, au fost testate pozitiv doar doua persoane, la infecția cu noul coronavirus, din aproape 400 de teste prelucrate. Potrivit informatiilor date publicitatii marti, 21 aprilie, de catre Directia de Sanatate Publica Alba, in Alba sunt 159 de persoane diagnosticate…

- Trei asistente medicale de la Matei Balș, cu domiciliu in comuna Crevedia, au fost diagnosticate cu coronavirus. Anunțul a fost Post-ul CREVEDIA: Autoritațile locale anunța trei cazuri de Covid-19. Toate, asistente medicale la Matei Balș apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In judetul Suceava au fost confirmate 85 de cazuri noi de persoane infectare cu noul coronavirus. Potrivit raportarii oficiale de astazi, in județul Suceava sunt 1.614 de persoane confirmate cu Covid-19. In cursul zilei de vineri in județul Suceava erau 1.529 de cazuri de coronavirus. In continuare…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…