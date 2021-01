Autorități versus popor: Decizia managerului spitalului din Găești – criticată de Gheorghiță, salutată de oameni Decizia managerului spitalului de la Gaești de a utiliza dozele de vaccin neutilizate pentru orice doritor, nu doar cei din corpul medical, a provocat reacții adverse din partea autoritaților. Dar tot mai multe voci din zona publica declara ca sunt de acord cu decizia managerului. Sebastian Bodu este una dintre aceste voci și a scris pe Facebook urmatoarea postare: „Managerul spitalului de la Gaești, Dambovița, a refuzat sa arunce dozele de vaccin refuzate de personalul medical și le-a folosit la liber, pentru cei care au vrut. Din cauza asta era sa iși piarda funcția. Parerea mea e ca ar trebui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Libertatea, doctorul Laurențiu Belușica susține ca nu a vaccinat pe nimeni in afara procedurii și ca din cei 220 de angajați ai spitalului, doar 30 vor sa se imunizeze. Despre el, spune ca o va face miercuri, „conform programarii”. Belușica are și un mesaj pentru șeful campaniei…

- Intr-o intervenție la Digi24, Laurențiu Belușica, managerul Spitalului din Gaești a povestit ca DSP Dambovița a facut deja un control, marți, la spital, dar a constatat ca protocolul a fost respectat: cei care au fost vaccinați au fost persoanele incadrate in etapa I.

- Managerul Spitalului Orasenesc Gaesti din judetul Dambovita anunta pe Facebook ca a inceput vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 la aceasta unitate medicala si ca in centrul de vaccinare de la Gaesti va fi imunizata orice persoana doreste. Mai mullte persoane i-au scris medicului, cerand sa…

- ”Absolut firesti masurile care amana cresterile de salarii in sectorul bugetar, intrarea in vigoare a unor beneficii suplimentare de genul tichetelor de vacanta in cuantum egal cu 6 salarii minime (13.800 lei/an, acum "doar" 6.240 lei/an) sau pensiile speciale pentru alesii locali, prevazute…

- Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, condamnat de doua ori pentru coruptie, este ridicat in slavi intr-o postare a emisiunii "Drag de Romania mea!", realizata de Fuego si difuzata pe mai multe canale TVR, informeaza G4media.Pe pagina de Facebook a emisiunii "Drag de Romania mea!", realizata de…

- In contextul emoțional generat de moartea lui Maradona, sunt argeșeni care și-au adus aminte și de Gicu Dobrin, un alt fotbalist-artist. Drept urmare, a fost postat pe Facebook, zilele acestea, un tablou acuarela cu chipul Gascanului. Postarea a fost facuta de dl. Gheorghe Tanase, evident un iubitor…

- PSD nu „atenteaza” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR, a transmis, luni, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, intr-o scrisoare adresata guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Potrivit legislației in vigoare, Banca Naționala a Romaniei este o instituție…

- Din pacate, romanilor inca li se pare un lucru normal sa arunce gunoaie pe jos. Un o intamplare recenta in care un conducator auto a fost amendat cu suma de 1.305 lei pentru ca a aruncat chiștocul țigarii pe geamul mașinii a facut deliciul internauților. Dialogul dintre conducatorul auto și polițista…