Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), alaturi de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN), a demarat miercuri prima etapa a procesului de consultare publica privind utilizarea inteligentei artificiale in Romania.



Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis miercuri AGERPRES, consultarea publica privind dezvoltarea si implementarea inteligentei artificiale (AI) in Romania este o etapa esentiala in configurarea primului cadru national pentru utilizarea noilor tehnologii.



"Inteligenta Artificiala are capacitatea de a revolutiona activitatea administratiei…