- Autoritatea pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va adopta in acest an o decizie privind organizarea procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in vederea implementarii noilor tehnologii (5G) si desfasurarea propriu-zisa a licitatiei,…

- ”Incepand cu data de 7 decembrie 2020, elefant.ro va oferi clientilor sai posibilitatea de a comanda produsele preferate cu livrare prin oficiile Postei Romane, in urma unui recent parteneriat semnat intre cele doua companii”, anunta compania de stat. Astfel, reteaua de puncte de livrare disponibile…

- ANCOM vrea sa organizeze licitatia pentru spectrul 5G in trimestrul al II-lea al anului viitor și estimeaza ca suma minima atrasa de stat va fi de 580 mil. euro Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica planul sau de actiuni…

- ”Pana la finalul primului trimestru al anului viitor, autoritatea si-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea…

- Executivul a aprobat in cadrul sedintei de Guvern desfasurata luni, 23 noiembrie 2020, ORDONANTA DE URGENTA‚ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a fost suplimentat cu 179 milioane…

- Joi, , 12 noiembrie, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a avut loc sedinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national, la finalul careia au rezultat urmatoarele concluzii: * In aplicarea prevederilor art. 6, alin.(3) din H.G. nr. 907/2016,…

- Licitatia derulata de catre Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru modernizarea liniei CF Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comanaˮ…