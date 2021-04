Stiri pe aceeasi tema

- Uriasa nava cargo care bloca de 7 zile Canalul Suez pluteste din nou si culoarul maritim a fost deblocat. Iar la aceasta victorie a participat si firma olandeza care se ocupa cu largirea plajelor de pe litoralul nostru.Ar putea dura insa zile pana cand toate cele peste 400 de nave, care s au strans…

- Parte a flotei Evergreen, uriașul cargobot Ever Given a fost repus pe linia de plutire dupa mai multe zile in care a blocat Canalul Suez. Compania de servicii maritime Inchcape a raportat deja ca nava a fost eliberata. Mai sunt necesare operațiuni pentru a permite reluarea circulației prin Canalul Suez,…

- Nava de 400 de metri cu peste 16.000 de containere la bord a fost deblocata la ora locala 04:30 si a fost asigurata la acel moment, Inchcape, provider de servicii maritime, a anuntat pe Twitter. Serviciul de urmarire a navelor VesselFinder a schimbat pe site-ul sau statutul acesteia ca fiind „in miscare”.…

- Eforturile de dislocare a unei nave imense de containere care blocheaza Canalul Suez au permis sâmbata mișcarea pupei și a cârmei, dar nu este clar când va putea fi eliberat canalul, relateaza Reuters.Lunga de 400 de metri, Ever Given e eșuat de-a latul Canalului Suez, blocând…

- Am oferit autoritatilor egiptene asistenta Statelor Unite pentru a ajuta la redeschiderea Canalului Suez", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki."Aceste discutii continua si sper sa putem spune mai multe despre asta in curand", a adaugat ea in cursul unui briefing de presa.Purtatorul…

- Autoritatile din Egipt sunt intr-o cursa contra cronometru pentru deblocarea celei mai importante rute pentru economia globala. Nava-container Ever Given care stationeaza din 23 martie in Canalul Suez provoaca zilnic pierderi de circa 10 miliarde de dolari.

- Ever Given, o nava-cargo de 400 de metri, blocheaza de marți, 23 martie, Canalul Suez, in Egipt . Mai multe nave de dragare, excavatoare și buldozere au incercat sa inlature bancurile de nisip si mal pentru a elibera prova navei si a sapa un canal, asa incat cargoul sa poata fi repus pe linia de plutire,…

