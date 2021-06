Stiri pe aceeasi tema

- Autopsia oficiala in cazul mortii lui John McAfee, creatorul american al celebrului antivirus care ii poarta numele, a aratat ca acesta s-a sinucis intr-o celula a unei inchisori din Spania, unde astepta sa fie extradat in SUA, relateaza luni ziarul El Pais, citand surse neidentificate apropiate dosarului,…

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala, potrivit Reuters . „O comisie judiciara se va deplasa la penitenciar pentru…

- Soția miliardarului american John McAfee afirma ca acesta risca sa moara în închisoare pentru ca ar fi facut aceleași lucruri pe care CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk le face pe Twitter cu impunitate, relateaza City A.M..John McAfee a fost arestat în Spania în luna octombrie…