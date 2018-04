Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 4 aprilie 2018, la fix un an de cand a fost depusa la Registratura, in plenul Camerei Deputatilor, cu 164 voturi PENTRU, 88 voturi IMPOTRIVA și 15 ABȚINERI, a fost adoptata initiativa legislativa a deputatului Dumitru Lovin pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Comisia pentru administratie a Camerei Deputatilor a respins proiectul de lege privind statutul de autonomie al tinutului secuiesc. Deputatul UDMR Kulcsar Jozsef si-a sustinut proiectul in comisie,...

- Proiectul de lege privind autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc a primit un raport de respingere la comisia de administratie din Camera Deputatilor, singurii membri care au votat pentru proiect fiind cei doi deputati UDMR. Initiativa propune revenirea la organizarea administrativa pe scaune, un…

- Proiectul de lege apartinand deputatului UDMR, privind autonomia teritoriala a tinutului secuiesc a primit un raport de respingere la comisia de administratie din Camera Deputatilor, singurii membrii care au votat pentru proiect fiind cei doi deputati UDMR.

- Proiectul de lege apartinand deputatului UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy privind autonomia teritoriala a tinutului secuiesc a primit un raport de respingere la comisia de administratie din Camera Deputatilor, singurii membrii care au votat pentru proiect fiind cei doi deputati UDMR. Initiativa propune…

- Comisia de administratie din Camera Deputatilor va dezbate marti proiectul de lege apartinand deputatului UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy privind autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, care propune revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar…

- "Estimam ca publicarea in Monitorul Oficial va avea loc undeva spre sfarsitul lunii martie, ceea ce ne va permite ca pe 31 martie sa incepem efectiv campania de strangeri de semnaturi", a declarat, in conferinta de presa, deputata Cristina Pruna. USR va avea la dispozitie sase luni in care…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…