- Un numar de 46 de pasageri ai unui autocar venit in tara din Rimini, Italia, au fost opriti de autoritati din drum la Oradea, luni, pentru a se "reevalua" chestionarele completate la granita si pentru a se vedea daca au simptome de imbolnavire. Autocarul a intrat in Romania prin Punctul de Trecere a…

- Alerta in Bihor, dupa ce un autocar cu mai mulți romani care ar fi venit din Rimini, Italia, oraș aflat in „zona roșie”, a ajuns in Oradea. Autoritațile au decis sa instituie carantina, iar oamenii vor fi duși la spital. „Potrivit informațiilor primite de la cei care gestioneaza acest caz pe plan local,…

- In contextul coronavirusului care face tot mai multe victime in tara noastra, un autocar plin de romani, care se intorcea din Italia, a fost oprit la Oradea. Zecile de pasageri au fost pusi in carantina.

- Un autocar care venea de la Rimini, zona in care au fost inregistrate numeroase cazuri de coronavirus, a intrat luni prin Vama Bors, fiind oprit la Oradea. Toti cei 46 de pasageri urmeaza sa fie plasati in carantina.

- Autoritațile din Romania au confirmat in aceasta dupa amiaza ca un barbat in varsta de 71 de ani din Suceava a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Persoana este internata in momentul de fața sub supravegherea medicilor, avand in vedere ca are și alte complicații medicale. Suceveanul este al șaselea…

- Informația ca aproximativ 300 de romi din Mironu s-au intors acasa din Bergamo - Italia, in zilele de duminica și luni, de teama coronavirusului, ne-a fost furnizata, luni, in jurul orei 11.00, de o autoritate locala, primarul din Valea Moldovei, Constantin Moroșan. O adresa in acest sens a fost ...

- Patru constanteni care s-au intors din Italia au intrat in carantina la domiciliu. Primaria Constanta a constituit luni dimineata grupul de lucru ce va coordona masurile luate pentru prevenirea imbolnavirii cu noul coronavirus.

- Trei persoane care au calatorit in microbuzul in care s-a aflat buzoianca de 52 de ani care a plecat din localitatea Maleo, unde au fost instituite masuri de carantina din cauza coronavirusului, au fost preluate de autoritatile din Galati si vor fi duse intr-un centru de carantina.