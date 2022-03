Autocar cu refugiaţi, blocat la intrarea în Ungaria. 3 copii nu au paşaport biometric și o femeie a murit Probleme pentru refugiații din Ucraina care vor sa intre in Ungaria. Mai multe autocare și microbuze pline cu refugiați ucraineni care au plecat din Sighetu Marmației și urmau sa ii transporte la gara din Budapesta, au fost blocate la granita de Ungaria. Intr-un astfel de autocar, s-au afalt și trei copii care nu au avut pașapoarte biometrice, așa cum cere legislația Ungariei de cateva zile. Mai grav, a fost inregistrat și decesul unei femei, cel mai probabil, din cauza epuizarii. Blocarea autocarelor are loc pe fondul deciziei luate joi de Ministerul de Interne din Ungaria de a nu permite accesul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

