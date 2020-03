Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati de la filiala din New York a editurii Hachette au manifestat pentru scurt timp joi in fata sediului fata de publicarea memoriilor cineastului Woody Allen, potrivit revistei Publishers Weekly.

- Acte necesare la RAR in 2020. Pentru inmatricularea auto a unui vehicul adus din Germania, Italia sau orice alt stat UE ori non- UE, este nevoie, mai intai, de o programare la RAR - Registrul Auto Roman - pentru obținerea certificarilor necesare.Prima inmatriculare auto in Romania pentru vehiculele…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru conlucreaza cu partenerii germani pentru dezvoltarea parteneriatului bilateral intre cele doua regiuni europene: Landul Brandenburg si Regiunea Centru. Conducerea ADR Centru a efectuat o vizita de lucru la Potsdam si in alte localitati din acest land, pentru…

- Cotidianul online Lugoj Info.ro a fost si in 2019 cel mai apreciat site de stiri din Lugoj. In 2019, nu mai putin de 474.247 de cititori au accesat siteul. Cititorii au accesat in total 2.591.118 pagini, conform unor statistici furnizate de Google Analytics. Cum era si normal, cei mai multi cititori…

- Rusia si-a reafirmat miercuri intentia de a finaliza proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin care urmeaza sa livreze gaz in Europa pe sub Marea Baltica, in pofida sanctiunilor adoptate de Congresul american, transmit AFP si Reuters. 'Plecam de la principiul ca proiectul va fi finalizat',…