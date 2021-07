Stiri pe aceeasi tema

- Japonezul Ayumu Iwasa (Hitech) si italianul Matteo Nannini (HWA) au castigat, sambata, primele lor curse in Campionatul Mondial de Formula 3, la etapa din Ungaria, potrivit Agerpres. Romanul Filip Ugran (Jenzer Motorsport) s-a clasat pe locul 25 din 28 in prima cursa, la 18 sec 036/1000 de Iwasa,…

- O noua performanta deosebita pentru luptatoarea Alexandra Voiculescu, de la CS Poseidon Limanu 2 Mai.Sportiva pregatita la club de Cornelius Dorian Trucmel si de Alina Ivan s a calificat in finala categoriei 40 kg a Campionatului Mondial de cadeti din Ungaria, luptand astazi pentru medalia de aur.O…

- Numarul turistilor romani sositi in Ungaria in primele trei luni ale acestui an a fost cu 70% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Institutului National de Statistica din Ungaria, anunța Mediafax. Astfel, in primul tri­mestru al acestui an, in Ungaria au ajuns…

- Honda si Red Bull au anuntat ca vor face tot posibilul pentru a repara motorul monopostului pilotat de olandezul Max Verstappen, avariat in accidentul din primul tur al Grand Prix-ului de Formula 1 al Marii Britanii. Conform lui Toyoharu Tanabe, directorul tehnic al Honda, citat de cotidianul L'Equipe,…

- Revoluționarea Formulei 1 a fost amanata cu un an, din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat intreaga lume. Noul regulament va intra in vigoare odata cu debutul sezonului 2022 și, spre deliciul fanilor, va promova mai multa acțiune pe circuit și un stil de pilotaj mai spectaculos. Acum, organizatorii…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing) a cistigat duminica Marele Premiu al Austriei, a noua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care s-a desfasurat pe circuitul din Spielberg. Pentru Verstappen este al cincilea succes din acest sezon și al treilea consecutiv, rezultat care il plaseaza pe…

- Filip Ugran, singurul pilot roman din Formula 3, a optat pentru testarea capacitații fizice la Centrul Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice UMFST, in cadrul Laboratorului de Explorari Funcționale.Filip Ugran, originar din Targu Mureș, in varsta de 18 ani, a debutat recent in noul sezon competițional…

- Pentru al doilea an consecutiv, Marele Premiu al Republicii Singapore a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Cea de-a 16-a cursa a campionatului din 2021 de Formula 1 era programata in intervalul 1-3 Octombrie. Anularea cursei din Singapore a fost confirmata de organizatori, vinerea trecuta. ,,Sa…