AUTO BIG – ghid de achiziție a unei mașini pe bază de comandă Achiziția unei mașini pe baza de comanda presupune un intreg șir de etape ce trebuie avute in vedere pentru a realiza cea mai buna investiție, intr-o piața saturata a mașinilor second hand, care promite o varietate larga de modele și numerosi dealeri auto. Pentru a evita anumite neplaceri in procesul de achiziție a unei mașini, Echipa Auto Big a intocmit un scurt ghid de achiziție unde clienții pot gasi, concret, aspecte ce trebuie avute in vedere atunci cand doresc sa achiziționeze o mașina pe baza de comanda. Serviciile integrate oferite de Auto Big presupun: consiliere achiziție, studiu de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

