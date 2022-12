Stiri pe aceeasi tema

Sindromul persoanei rigide (SPR), cu care a fost diagnosticata cantareata canadiana Celine Dion, este o patologie neurologica rara, caracterizata printr-o rigidizare musculara progresiva si episoade repetate de spasme musculare dureroase, informeaza AFP.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat luni ca NATO reprezinta o "amenințare grava" la adresa Rusiei, iar pozițiile Occidentului risca sa duca la o "confruntare directa intre puterile nucleare, cu consecințe catastrofale", relateaza Rador.

Europenii au cumparat in weekendul de Black Friday smartphone-uri, decoratiuni de Craciun, pulovere si bijuterii, dar perspectivele pentru sezonul sarbatorilor au ramas intunecate, au declarat retailerii citati de Reuters.

Coreea de Sud a mobilizat aproximativ 80 de avioane de lupta dupa ce a detectat vineri un numar mare de avioane de razboi nord-coreene intr-un interval de patru ore, a anuntat Armata sud-coreeana intr-un comunicat, conform CNN, informeaza News.ro.

Rusiei "nu-i pasa" ca lumea sufera de foamete, a denuntat marti cu virulenta purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, facand referire la decizia Moscovei de a-si suspenda participarea la acordul privind exporturile de cereale ucrainene, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Secțiile de votare s-au inchis duminica, in turul doi al alegerilor prezidențiale din Brazilia, in care se infrunta fostul lider de stanga Luiz Inacio Lula da Silva și actualul președinte de dreapta Jair Bolsonaro. Dupa primul tur caștigat de Lula, actualul președinte in exercițiu a erodat ușor avansul…

De la inceputul razboiului din Ucraina, tot mai mulți soldați germani au vrut sa fie demiși din serviciu. Vorbim de soldați in special in randul rezerviștilor, dar și din personalul auxiliar, refuzurile fiind intr-o creștere semnificativa, informeaza publicația germana Spiegel.

In decembrie anul trecut a intrat in vigoare o Directiva Europeana care aduce schimbari semnificative regulilor RCA. Posibil de la finalul anului viitor, dar cu siguranța din 2024, aceste schimbari se vor aplica și in Romania, anunța Economica.