Austria va deschide la iarnă pârtiile de ski, dar doar pentru cei vaccinaţi contra Covid-19, recuperaţi sau testaţi Austria îsi va deschide pârtiile de ski în sezonul de iarna din acest an, însa vor fi introduse unele restrictii pentru pasionatii sporturilor de iarna, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Operatorii de instalatii pe cablu vor permite accesul numai persoanelor care pot prezenta o dovada ca au fost vaccinati sau testati împotriva coronavirusului sau au trecut prin boala, a anuntat luni Guvernul de la Viena. În plus, chiar daca nu vor fi introduse masuri de distantare sociala si de limitare a capacitatii instalatiilor pe cablu, pasagerii vor fi obligati sa poarte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

