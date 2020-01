Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din Uniunea Europeana s-au aratat divizate marti in privinta reformei asupra extinderii spre Est, dupa ce Franta s-a opus in octombrie deschiderii negocierilor cu Macedonia de Nord si Albania, informeaza France Presse. ''Franta a pus pe masa o noua propunere de metodologie…

- Regatul Unit trebuie sa numeasca un comisar european in viitoarea echipa condusa de germanca Ursula von der Leyen, chiar daca Brexit-ul este programat pentru 31 ianuarie 2020, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin,

- Compania care detine monopolul jocurilor de loterie in Franta (Francaise des Jeux -FDJ) a demarat joi operatiunea de listare publica initiala, care ar putea aduce aproape doua miliarde euro la bugetul statului, transmite AFP. Potrivit prospectului publicat miercuri seara, listarea la bursa…

- FMI avertizeaza ca Europa se indreapta spre criza, din cauza stagnarii din Germania și Italia, a treia economie a zonei euro Incetinirea cresterii economiei zonei euro ar urma sa fie mai profunda decat s-a estimat anterior, ceea ce ar putea reprezenta inceputul intrarii in criza, apreciaza Fondul Monetar…

- Ambasadorii urmeaza sa se reuneasca luni, la ora 10.00 (09.00 GMT), cu trei zile inainte de data de 31 octombrie prevazuta pentru divort. Potrivit surselor citate, propunerea care va fi discutata prevede o amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, dar cu posibilitatea ca…

- Franta a reglementat circulatia trotinetelor electrice, noile modificari din Codul Rutier intrand in vigoare sambata, 26 octombrie 2019, relateaza Agerpres. Legea prevede, printre altele, ca aceste dispozitive nu trebuie sa depaseasca o viteza de 25 km/h, in conditiile in care unii constructori ofera…

- Aceste reguli, care vor intra in vigoare sambata, erau cerute de mult timp de autoritatile publice si utilizatori, care se confrunta cu o coabitare complicata pe trotuare si sosele si cu un numar din ce in ce mai mare de accidente, unele mortale. Pe langa gyropod-uri si hoverboard-uri, sunt vizate…

- 'Este mai intai o criza institutionala majora pentru Europa, pentru ca, fara comisarul francez, Comisia nu se poate pune in miscare', a afirmat Amelie de Montchalin la postul de radio France inter. 'Trebuie sa o rezolvam cu calm, fara furie, dar trebuie ca (presedinta desemnata a Comisiei) Ursula…