Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finantelor austriac, Gernot Blumel, un aliat apropiat al cancelarului Sebastian Kurz, a anuntat joi ca locuinta sa a fost perchezitionata de procurorii anticoruptie care il trateaza ca suspect in legatura cu posibile donatii pentru un partid politic, transmite Reuters. Procurorii…

- Ministrul finantelor austriac, Gernot Blumel, un aliat apropiat al cancelarului Sebastian Kurz, a anuntat joi ca locuinta sa a fost perchezitionata de procurorii anticoruptie. Acestia il trateaza ca suspect in legatura cu posibile donatii pentru un partid politic, potrivit Reuters. Procurorii verifica…

- O unitate anticoruptie a procuraturii braziliene cunoscuta sub denumirea "Spalatoria auto" a fost inchisa oficial saptamana aceasta, dupa sapte ani in care a contribuit la condamnarea a zeci de lideri politici si oameni de afaceri, inclusiv a unor fosti presedinti, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Ministrul austriac al Muncii, Christine Aschbacher, a demisionat in urma acuzatiilor ca a plagiat o parte din lucrarile sale universitare, dar a negat acest lucru si a spus ca demisioneaza pentru a-si proteja familia. In locul acesteia, cancelarul Sebastian Kurz l-a numit pe economistul Martin Kocher,…

- Deputatii ucraineni au aprobat marti restabilirea prerogativelor Agentiei Nationale de Prevenire a Coruptiei (NAZK), intr-o incercare de a garanta primirea de noi imprumuturi de la Fondul Monetar International (FMI) pentru a lupta impotriva declinului economic accentuat cauzat de pandemia de COVID-19,…

- Fostul lider al extremei drepte austriece, Heinz-Christian Strache, este anchetat in tara sa dupa aparitia unei inregistrari video in care se lauda ca a acordat contracte importante pe cand era vicecancelar, in schimbul unor fonduri pentru partidul sau. El este acuzat oficial de coruptie.

- Austria va incepe testarea in masa a cetațenilor in decembrie pentru coronavirus. Testarea se va desfasura in doua etape, in decembrie si in ianuarie, pentru a preveni impunerea altor perioade de carantina, a anuntat vineri guvernul austriac. „Cateva minute de testare pot preveni mai multe saptamani…

- Procurorii germani au pus sub acuzare 12 barbați ce planuiau atacuri armate, contra mai multor moschei din țara, prin care intenționau sa raneasca sau sa ucida cât mai mulți musulmani posibil, au anunțat vineri autoritațile, citate de Reuters.”Ei doreau ca prin atacuri asupra moscheilor…